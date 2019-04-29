أشرف السعد يفجر مفاجأة بتدوينة على تويتر

29 أبريل 2019 - 09:39 ص

تحوّلت تدوينة مقتضبة كتبها رجل الأعمال المصري، والمقيم في لندن أشرف السعد إلى لغز تسبب في حيرة متابعيه.

وتفاعل العديد من متابعي السعد على تويتر، مطالبين بكشف اللغز الذي بداخل الصورة، والذي وصل إلى حد "الاستجداء" من رجل الأعمال لكشف هوية الشخص.

وكان السعد قد كتب على حسابه في تويتر: "دي صورة لو التاريخ بينطق لازم يصرخ بأعلى صوته ويقول سبحان الله الذي يغير ولا يتغير فلو علم الناس من ينحني أمامي فى هذا الصورة لصعقوا وصرخوا بأعلى أصواتهم ولله الحمد والمنة فلا راد لقضائه يفتح ويمسك كما يشاء".

وتفاعل رواد تويتر ومتابعي السعد مع الصورة حيث كتب أحد متابعيه قائلا: "ايه ياعم اشرف مش عايز تقول مين الي معاك في الصوره.. قبل لا تقول الصوره هذي في اي سنه؟ ووين المكان".

وكتب آخر: "الأخ والصديق المرحوم عبد الله أبو العلا مدير مكتب الأخبار بالمنصورة".

وغرد حساب محمد السماحي: "لكل زمن رجاله ولكل مرحله ظروفها وسبحانه من يبدل ولا يتبدل".