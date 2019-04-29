شاهد.. الشامبيونز ليج ينشر فيديو لـ"صلاح وميسي"

29 أبريل 2019 - 09:34 ص

نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" مقطع من كواليس إعلان نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مع نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وشارك الدولي المصري صلاح، مع الأرجنتيني ميسي، في إعلان لشركة مشروبات غازية عالمية

وظهر في الفيديو صلاح وهو يسدد الكرة بطريقة دقيقة باتجاه ثلاجة مخصصة للحفاظ على عبوات المياه الغازية، لتعلق صفحة دوري أبطال أوروبا "صلاح بضربة واحدة".

وجدير بالذكر أن صلاح يواجه نظيره ميسي، في لقاء ليفربول وبرشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء

شاهد الفيديو..



