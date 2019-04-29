  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
الجاسوس

تركيا تكشف عن اسم الجاسوس الذي شنق نفسه

داعش

داعش يحرق 19 امرأة أحياءَ .. رفضن ممارسة الرذيلة

أرشيفية

تحرك سعودي تجاه دولة خليجية.. تعرف على السبب

صلاح وفان دايك

فان ديك يتفوق على "صلاح" ويحصد هذا اللقب

روبوتات جنسية

بيوت دعارة لـ"ربورتات جنسية".. فى هذه الدولة

أم القرى

إدراج اللغة الصينية في الحج والعمرة

السعد

أشرف السعد يفجر مفاجأة بتدوينة على تويتر

مذيع روبوت

ينطق بالعربية.. أول مذيع "روبوت" في العالم

عمرو أديب

أديب يغيب عن الشاشة لمدة شهر.. تعرف علي السبب

الإعلامي أحمد موسى

بالفيديو.. موسى: "أنا بحذركم من اللي هيحصل النهاردة"

شاهد.. الشامبيونز ليج ينشر فيديو لـ"صلاح وميسي"

الرياضة

صلاح وميسي
صلاح وميسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. تكسير فندق بسبب وجبة لحوم أبقار

#

"فى حب محمد صلاح" يغزو مواقع التواصل الاجتماعى

#

بالفيديو.. رئيس المفوضية الأوروبية يداعب السيدات أمام الكاميرات

#

شاهد.. «صلاح» يداعب «لوفرين» أثناء المران

دوري

الاهلى

بطولة

كاس

نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" مقطع من كواليس إعلان نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مع نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وشارك الدولي المصري صلاح، مع الأرجنتيني ميسي، في إعلان لشركة مشروبات غازية عالمية

وظهر في الفيديو صلاح وهو يسدد الكرة بطريقة دقيقة باتجاه ثلاجة مخصصة للحفاظ على عبوات المياه الغازية، لتعلق صفحة دوري أبطال أوروبا "صلاح بضربة واحدة".

وجدير بالذكر أن صلاح يواجه نظيره ميسي، في لقاء ليفربول وبرشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح يهنئ فان دايك بحصوله على أفضل لاعب
» سموم الفسيخ القاتلة الأقوى على وجه الأرض
» أنغام تثير الجدل بتصريح غريب في حفلها أمس
» تراجع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة
» حقيقة وفاة بطل فيلم "صعيدي رايح جاي"
» ماذا قالت منتحرة الإسكندرية لصديقتها في آخر مكالمة قبل الوفاة؟
» السجن خمس سنوات لطالبين نشرا صورة جارتهما عارية
» تعرف على آخر جملة قالها "نور الشريف" قبل وفاته
» شيرين تصور نفسها في وضع غريب وترسل الصورة لـ"صلاح"
» شاهد.. بكاء ريهام سعيد على الهواء بسبب هذا الأمر
» تحذيرات من هذا الأمر بعد أكل الفسيخ والرنجة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون