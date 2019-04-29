صحة القاهرة: جاهزون لاستقبال المرضى بشم النسيم

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أفادت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، بأنها على استعداد لاستقبال أعياد الربيع، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات القاهرة، لاستقبال أي حالات تحدث نتيجة تناول الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة.

وقال الدكتور محمد شوقى، مدير المديرية فى تصريحات صحفية له صباح اليوم إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مراكز السموم، فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة، وإلغاء إجازات الأطباء والمراقبين الصحيين، ومتابعة الأسواق والشهادات الصحية لمحال الأغذية، ومحال الأسماك المملحة والفسيخ.

وأشار إلى أنه تم المرور على دورات المياه العمومية بالمساجد، ورش أي أماكن بها تجمعات ذباب، علاوة على الدفع بسيارات إسعاف بالقرب من المتنزهات العامة والأماكن الترفيهية، وكورنيش النيل، للتعامل مع أي طوارئ خلال الاحتفالات.


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