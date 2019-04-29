ينطق بالعربية.. أول مذيع "روبوت" في العالم

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مذيع روبوت
مذيع روبوت

عبد القادر وحيد- متابعات

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يقدم النشرات الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية، ليعتبر بذلك أول مذيع "روبوت" في العالم ينطق بالعربية.

كانت أبوظبي للإعلام كشفت عن تطوير أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي على مختلف قنوات شبكة تلفزيون أبوظبي.

جاء ذلك في إطار اتفاقية شراكة مع شركة "سوجو" الصينية، وبالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون أول مذيع ذكاء اصطناعي ناطق بالعربية في العالم، صوتاً وتفاعلاً مع اللغة في تعابير الوجه والملامح.

ويقدم أول مذيع صورة مشابهة للحقيقة عن المذيع البشري المحترف، وهو ما يسهل من تجربة المشاهدين، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بفضل الخوارزميات الرائدة وأحدث تكنولوجيا تركيب الكلام.

ويمكن من خلال هذه التكنولوجيا المتطورة للشركة الصينية تحويل المدخلات النصية إلى حركة شفاه مناسبة، الأمر الذي يمنح الجمهور تجربة تفاعلية قابلة للتعديل.

كما جرى تطوير قدرات تكنولوجيا الصوت والصورة في الوقت الحقيقي من خلال التركيز على المعالجة الطبيعية للغة وتعلم الآلة، حيث سيعمل الطرفان على استكشاف كيفية دمج الابتكار التكنولوجي عبر مجموعة من المنصات لتوفير برامج عالية الجودة للجمهو.

وستتمكن أبوظبي للإعلام من خلال دمج أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، من توفير بث تلفزيوني إخباري متعدد الأشكال ذي فعالية عالية طوال العام.


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