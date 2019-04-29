» حقيقة وفاة بطل فيلم "صعيدي رايح جاي"

29 أبريل 2019 - 09:05 ص

نفى الفنان حسين أبو حجاج ما تداولته بعض صفحات السوشيال ميديا عن وفاته ، مؤكدًا غضبه الشديد من هذه الشائعة.



وتابع "مفيش فايدة في الناس اللي قلوبها مريضة دي، إنها تقول علي حد عايش إنه مات".

وأضاف "تعرضت العام الماضي لنفس الشائعة، وتسببت لي في مشاكل عديدة، كل أهلي لما شافوا حاجة زي دي انهاروا بالعياط، وكانت حالتهم النفسية سيئة، لكن عرفوا بعدها إن أغلب ما يتردد على السوشيال ميديا كذب".

جدير بالذكر أن حسين أبو حجاج شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، من بينها: فيلم "صعيدي رايح جاي"، وأجزاء مسلسل "الكبير أوي"، مسلسل "ربع رومي"، فيلم "القرموطي في أرض النار".