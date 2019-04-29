متوسط سعر صرف الدولار في البنوك

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29 إبريل.

وبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.11 جنيه، ونحو 17.11 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 17.23 جنيه للبيع، و17.13 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني نحو 17.20 جنيه للبيع، و17.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 17.21 جنيه للبيع، و17.11 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار فى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك المشرق، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك عودة، وبنك الاستثمار العربي نحو 17.22 جنيه للبيع، و17.12 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك البركة نحو 17.23 جنيه للبيع، و17.13 جنيه للشراء.


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