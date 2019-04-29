رئيس الزمالك لـ4 لاعبين: قريب هتقعدوا على الدكة بقرار مني أو من جروس

29 أبريل 2019 - 08:52 ص

أكد رئيس نادي الزمالك أنه وصل لمرحلة وصفها بـ"الصعبة" مع السويسري كريستيان جروس بسبب عدم استماعه لنصائح أحد.



وقال في تصريحات لقناة "المحور" : "جروس كان مستبعد كهربا من قائمة مباراة النجم الساحلي وجروس قالي إنه لن يستعين به في اللقاء".



وأضاف: "جلست مع كهربا وطلبت منه الذهاب لجروس والاعتذار له وتقبيله بعدما أبلغني الأخير بسر استبعاده".



وتابع: "أصلا جروس كان رافض ضم فرجاني ساسي وأنا اللي أصريت على عودته ، ودلوقت الكل عرف إني كنت على حق".



واستدرك: "بقول لـ4 لاعيبة في الفريق هتقعدوا على الدكة قريب بقرار مني أو من جروس لأني مش معقول هشوف الزمالك كل ماتش بيلعب بـ7 لاعيبة بدلًا من 11".



