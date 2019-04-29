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رئيس الزمالك لـ4 لاعبين: قريب هتقعدوا على الدكة بقرار مني أو من جروس

الرياضة

جروس
جروس

أحمد عادل شعبان

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جروس

أكد رئيس نادي الزمالك أنه وصل لمرحلة وصفها بـ"الصعبة" مع السويسري كريستيان جروس بسبب عدم استماعه لنصائح أحد.

وقال في تصريحات لقناة "المحور" : "جروس كان مستبعد كهربا من قائمة مباراة النجم الساحلي وجروس قالي إنه لن يستعين به في اللقاء".

وأضاف: "جلست مع كهربا وطلبت منه الذهاب لجروس والاعتذار له وتقبيله بعدما أبلغني الأخير بسر استبعاده".

وتابع: "أصلا جروس كان رافض ضم فرجاني ساسي وأنا اللي أصريت على عودته ، ودلوقت الكل عرف إني كنت على حق".

واستدرك: "بقول لـ4 لاعيبة في الفريق هتقعدوا على الدكة قريب بقرار مني أو من جروس لأني مش معقول هشوف الزمالك كل ماتش بيلعب بـ7 لاعيبة بدلًا من 11".

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