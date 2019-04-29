رئيس الزمالك لـ4 لاعبين: قريب هتقعدوا على الدكة بقرار مني أو من جروس

أحمد عادل شعبان
أكد رئيس نادي الزمالك أنه وصل لمرحلة وصفها بـ"الصعبة" مع السويسري كريستيان جروس بسبب عدم استماعه لنصائح أحد.
وقال في تصريحات لقناة "المحور" : "جروس كان مستبعد كهربا من قائمة مباراة النجم الساحلي وجروس قالي إنه لن يستعين به في اللقاء".
وأضاف: "جلست مع كهربا وطلبت منه الذهاب لجروس والاعتذار له وتقبيله بعدما أبلغني الأخير بسر استبعاده".
وتابع: "أصلا جروس كان رافض ضم فرجاني ساسي وأنا اللي أصريت على عودته ، ودلوقت الكل عرف إني كنت على حق".
واستدرك: "بقول لـ4 لاعيبة في الفريق هتقعدوا على الدكة قريب بقرار مني أو من جروس لأني مش معقول هشوف الزمالك كل ماتش بيلعب بـ7 لاعيبة بدلًا من 11".
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