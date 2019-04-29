شريف مدكور يواجه السرطان بـ"نيولوك"

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نشر الإعلامي شريف مدكور، فيديو جديد عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، يظهره بصالون حلاقة رفقة أحد مصففي الشعر الذي يجري له "تسريحة" ونيولوك جديدا.

وقال مدكور، في الفيديو: "فكرت بما أنني هعمل عملية الأسبوع اللي جاي، لقيت شكلي مش عاجبني، فجيت عند محمد ورامي، وقولت هعمل نيولوك العملية، عاوز أخش المستشفى أبقى مز وهوريكو فيديو لما نخلص".

 وكان الإعلامي شريف مدكور أعلن الأسبوع الماضي إصابته بسرطان في القولون خلال مداخلة له مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام".

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