» ماذا قالت منتحرة الإسكندرية لصديقتها في آخر مكالمة قبل الوفاة؟

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ترام إسكندرية

انتحرت فتاة في منطقة "باكوس" بمحافظة الإسكندرية أمس الأحد بعد مرورها بحالة نفسية سيئة ، وذلك بتناول مادة سامة غير معلومة.

وكان قسم أول الرمل تلقى بلاغا يفيد سقوط فتاة في محطة ترام باكوس وتجمع المارة حولها بعد ظهور بعض الرغاوي البيضاء على فمها.

وتبين سقوط "ب.ع" - 30 سنة - على أرضية المحطة وجرى نقلها للمستشفى الأميري الجامعي لكن لفظت أنفسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب.

وبسؤال أسرتها قالت إن ابنتها أجرت اتصالًا هاتفي بإحدى صديقتها أثناء تواجدها بمحطة باكوس وأخبرتها أنها "مخنوقة" ثم اتصلت بها مرة أخرى وأخبرتها بتناولها السم للتخلص من حياتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة كانت تعاني من أزمة نفسية بسبب تأخرها في الزواج فضلا على خسارتها لمبلغ مالي في مشروع تجاري أقامته قبل فترة .



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