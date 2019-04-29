أديب يغيب عن الشاشة لمدة شهر.. تعرف علي السبب

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عمرو أديب

شهر رمضان

ام بى سى مصر


أعلن الإعلامي عمرو أديب، أن برنامجه سيحصل على إجازة طوال شهر رمضان، قائلا :" اليوم آخر حلقة له قبل شهر رمضان.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،قائلا :" في رمضان هنصلي ونصوم ونتفرج على المسلسلات.. ونرجع بعد العيد".

و تابع الإعلامي :"عمر برنامجى يصل إلى 8 شهور، متنميا أن يكون قد قدم محتوى يرضي الجمهور".

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