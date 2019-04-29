» السجن خمس سنوات لطالبين نشرا صورة جارتهما عارية

29 أبريل 2019 - 08:10 ص

قضت محكمة جنايات بلبيس بالسجن 5 سنوات لطالبين على خلفية قيامهما بنشر صور عارية لجارتهما بعد اختراق حسابها بـ"فيس بوك".



وتقدمت "سناء ح" - 38 سنة - مقيمة ببلبيس - ببلاغ تتهم فيه كلا من "إبراهيم . ع. أ" - 24 سنة - و صديقه "وليد . ج. م" - 20 سنة - باختراق حسابها بـ"فيس بوك" وسرقة صور خاصة لها بعد قيامها بإعطاء هاتفها إلى أحدهما للولوج إلى شبكة الإنترنت إلا أن أحدهما قام بإرسال صورها لصديقه ومن ثم طالباها بدفع 15 ألف جنيه مقابل عدم عرض الصور ، ولما رفضت أنشأ لها حسابًا جديدًا تحت اسم "أم إسلام" يتضمن صورها الفاضحة.



جرى ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.

