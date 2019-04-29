بالفيديو.. خبير: هذا الدواء يصيبك بالضعف الجنسي

29 أبريل 2019 - 08:05 ص



حذر الدكتور باهر السعيد، صيدلي، الرجال من تناول "فوار" الحموضة بكثرة، لأنه يؤثر على هرمون الذكورة.



وقال "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "إنبوكس"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الإفراط من تناول فوار الحموضة بدون إشراف طبي، قد يعرض الرجال للإصابة بالضعف الجنسي.



وأضاف: "الفوار يحتوي على مادة "الرانتدين" التى تؤثر على هرمون الذكورة"، متابعًا أن الأبحاث أثبتت أن جميع مضادات الحموضة تقلل من الرغبة الجنسي لدى الرجال، لتأثيرها على هرمون الذكورة.



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