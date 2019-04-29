بالفيديو.. موسى: "أنا بحذركم من اللي هيحصل النهاردة"

29 أبريل 2019 - 07:39 ص



هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين بأعياد شم النسيم، محذرا من تناول الشاي والمشروبات الغازية عقب تناول الفسيخ والرنجة.



وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "اليوم يوم معركة الفسيخ والرنجة، متنسوش تشيلوا رأس سمكة الفسيخ وتنضفوها كويس" .



و تابع الإعلامي،:"كلوا و متحموش نفسكم من حاجة ، بس أنا بحذركم من اللي هيحصل النهاردة مش عايزين حاجة تعكر فرحتنا مش عايزين حالات تسمم ، واجهوا البكتيريا بالليمون والماء".



شاهد الفيديو..



