بالفيديو.. موسى: "أنا بحذركم من اللي هيحصل النهاردة"

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صدى البلد

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شم النسيم


هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين بأعياد شم النسيم، محذرا من تناول الشاي والمشروبات الغازية عقب تناول الفسيخ والرنجة.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "اليوم يوم معركة الفسيخ والرنجة، متنسوش تشيلوا رأس سمكة الفسيخ وتنضفوها كويس" .

و تابع الإعلامي،:"كلوا و متحموش نفسكم من حاجة ، بس أنا بحذركم من اللي هيحصل النهاردة مش عايزين حاجة تعكر فرحتنا مش عايزين حالات تسمم ، واجهوا البكتيريا بالليمون والماء".

شاهد الفيديو..

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