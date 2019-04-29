الأعلى للإعلام: "بعض القنوات تبث من شقق مغلقة"

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أكد عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك قانونًا صدر منذ 8 أشهر يلزم جميع القنوات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالحصول على ترخيص من المجلس لتحقيق مبدأ المساواة.

وأضاف الجبالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "منحنا بعض القنوات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي تراخيص مؤقتة ستنتهي خلال أيام قليلة" .

 وأوضح أن هناك قنوات تخالف الشرف الإعلامي والمهني، والآداب العامة، وتحرض على العنف والكراهية، معقبًا "هناك قنوات تبث من شقق مغلقة، وهدفنا تنظيم المشهد الإعلامي، مفيش دولة تترك الساحة الإعلامية سداح مداح لكل من هب ودب".


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