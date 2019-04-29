شاهد.. ريهام سعيد تبكي على الهواء

29 أبريل 2019 - 07:11 ص

دخلت الإعلامية ريهام سعيد ، في نوبة بكاء علي الهواء حزنا علي إصابة زميلها الإعلامي شريف مدكور بسرطان في القولون .



وقالت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا "المذاع علي فضائية "الحياة "، شريف مدكور تعرض للتنمر كثيرا و النقد القاسي ، ولكن بالرغم من ذلك لم يسئ لأحد .



و أضافت الإعلامية قائلة :" شريف مدكور ساندني في كثير من الأزمات التي تعرضت لها ، معقبة :" الشهرة ديه نقمة و شغلانتنا شغلانه صعبة ، إنتوا مبسوطين أكتر مننا".



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