شيء مأساوي حدث في حياة خبيرة التجميل دينا حرب قبل وفاتها بيوم

29 أبريل 2019 - 06:51 ص

كشفت نور صبري - صديقة خبيرة التجميل المتوفية "دينا حرب" - مفاجأة مدوية عن الأخيرة في أعقاب رحيلها .



وكشفت "نور" أن "دينا" توفيت داخل منزلها نتيجة تسرب الغاز ، موجهة انتقادات لطليق الراحلة بسبب كتابته تدوينة يقول فيها "مسامحك".



وكشفت "نور" أن دينا عاشت محرومة من أطفالها ، وأنها توفيت بعد 24 ساعة فقط من لحظة حصولها على حضانتهم.



ودينا حرب هي خبيرة تجميل شهيرة، ظهرت بعدد من برامج المرأة، قبل أن تلقى مصرعها قبل ساعات في منزلها بالقاهرة ، وشيعت جنازتها في مسقط رأسها بالمنصورة عصر أمس الأحد.







