سريلانكا تحظر النقاب في الأماكن العامة

29 أبريل 2019 - 01:30 ص

حظرت سريلانكا كل مايغطي الوجه، مثل النقاب والبرقع، في الأماكن العامة اعتبارا من غد الاثنين، حسبما قال مسؤولون اليوم الأحد، وذلك بعد أسبوع من تفجيرات عيد الفصح التي خلفت أكثر من 250 قتيلا.



وجاء في بيان صادر عن المكتب الرئاسي إن الحظر سيتم تطبيقه اعتبارا من غد الاثنين بموجب لوائح جديدة وفقا لحالة الطوارئ بالبلاد، ردا على تفجيرات عيد الفصح بالعاصمة كولومبو.



كانت وزارة العدل في سريلانكا تفكر بالفعل في تطبيق قوانين تمنع ارتداء البرقع والنقاب، لكنها عجلت بفرض الحظر.



وفي وقت سابق من اليوم، ناقشت وزارة العدل وجمعية العلماء في سريلانكا، وهي هيئة دينية تمثل رجال الدين المسلمين في البلاد، مشروع القانون لحظر النقاب في البلاد.

