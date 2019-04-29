شريف مدكور يكشف تطورات جديدة عن مرضه

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إصابة شريف مدكور بـ"ورم" .. ودخوله للعميات بداية شهر رمضان

علّق الإعلامي شريف مدكور، على التفاعل الكبير من الجمهور تجاه أنباء إعلان مرضه بالسرطان، مؤكدًا أن حب الناس نعمة، قائلا: "الحمد لله إن الواحد شاف حبهم ده وهو حي".
وأضاف شريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد، ببرنامج "أونلاين"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيجري عملية جراحية لإزالة الورم في الأسبوع الأول من رمضان، في مستشفى حكومي مصري، من خلال أطباء مصريين، قائلا: "أنا قاصد ده لأني واثق جدا في الطب في مصر".
وعن كيفية معرفته بالمرض، قال إنه تعرض لنزيف وعندما توجه للكشف تم إجراء منظار له، واكتشفوا ورمًا في القولون، فأخذوا منه عينة وأخبروه يوم الخميس الماضي أنه ورمًا خبيثًا، ولا بد من إجراء عملية جراحية، موضحًا أن توجه لمستشفى دار الشفا في اليوم التالي، وشرح له الطبيب حالته المرضية بالتفصيل وماذا سيتم إجراؤه.
وتابع "مدكور" أنه سيجري العملية في الأسبوع الأول من رمضان، لأن لديه عملًا كثيرًا لا يمكن تأجيله هذا الأسبوع، مضيفًا: "أنا مش تعبان عشان أخد إجازة، مش حاسس بألم دلوقت.. سألت الدكتور هل إنت مستعجل على العملية ولا ينفع تستنى 10 أيام أخلص شغلي؟ قالي ينفع.. فأجلناها لبداية رمضان"، لافتًا إلى أنه يصوِّر حاليًا في حلقات برنامجه التي ستذاع في شهر رمضان، وعندما ينتهي من تصويرها جميعًا سيتوجه لإجراء العملية على الفور.
وفيما يتعلق برد فعل الجمهور على أنباء مرضه وتفاعلهم معه، قال: "أنا مخضوض ومبسوط من رد الفعل بصراحة.. وأكتر رد فعل أثّر فيا هما الفانز بتوعي القدام.. والستات الكبيرة في السن اللي بعتتلي فويسات بصوتهم وهما بيدعولي وبيتمالكوا نفسهم من البكا.. وفارق معايا تفاعل جمهوري من الأطفال جدا.. وبحمد ربنا على إني شوفت الحب ده كله".

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