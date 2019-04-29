» بالفيديو: نصائح مهمة قبل ما تشتري الفسيخ والملوحة

29 أبريل 2019 - 12:40 ص

نصح محمد محسن، صاحب محل فسيخ ورنجة، المواطنين بالتأكد من السلامة الصحة للأسماك قبل شرائها خلال احتفالات شم النسيم.



وأوضح محسن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سمكة الملوحة والفسيخ يجب يكون لونها وردي مائل للون الأحمر، مع ضرورة تجنب لون السمكة البني وعدم شرائها نهائيا.



وأضاف محمد محسن، صاحب محل فسيخ ورنجة، أن الكافيار عند شرائه يجب أن يكون لون ذهبي فاتح والابتعاد عن اللون البني.



وقال محمد محسن، صاحب محل فسيخ ورنجة، إن هناك إقبال طوال العام على الفسيخ، معلقاً «المصريون يعشقون الفسيخ والرنجة».

