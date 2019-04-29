  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:18 ص
بحث متقدم
أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مداعبة شيرين لجمهورها بالرياض

السيارات

"خليها تصدي": هذا ما حدث بأسعار السيارات في مصر

الإعلامي شريف مدكور

شريف مدكور يكشف تطورات جديدة عن مرضه

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

"الأعلى للإعلام" يتوعد مسلسلات رمضان بهذا الأمر

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية

أرشيفية

بأمر الحكومة: فى رمضان.. الدفع قبل «الزينة»

أرشيفية

حملة الكشف عن المخدرات.. فتش فى «الجيوب» قبل الدم

خالد يوسف

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

أرشيفية

خلاف الأزهر والأوقاف يفتح «حنفية» الفتاوى الغريبة

أرشيفية

«شم النسيم».. المعركة السنوية تتجدد بين السلفيين والأزهر

بالفيديو: نصائح مهمة قبل ما تشتري الفسيخ والملوحة

فيديو

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"حمزة" يروى تفاصيل احتجازه بـ"التخشيبة"

#

الحلم أصبح حقيقة.. إرسال الروائح عبر الهاتف!

نصح محمد محسن، صاحب محل فسيخ ورنجة، المواطنين بالتأكد من السلامة الصحة للأسماك قبل شرائها خلال احتفالات شم النسيم.
وأوضح محسن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سمكة الملوحة والفسيخ يجب يكون لونها وردي مائل للون الأحمر، مع ضرورة تجنب لون السمكة البني وعدم شرائها نهائيا.
وأضاف محمد محسن، صاحب محل فسيخ ورنجة، أن الكافيار عند شرائه يجب أن يكون لون ذهبي فاتح والابتعاد عن اللون البني.
وقال محمد محسن، صاحب محل فسيخ ورنجة، إن هناك إقبال طوال العام على الفسيخ، معلقاً «المصريون يعشقون الفسيخ والرنجة».
وتابع محسن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نبدأ في التجهيز لشم النسيم قبلها بشهرين، باختيار نوعية السمك الجيدة والرنجة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. بكاء ريهام سعيد على الهواء بسبب هذا الأمر
» تحذيرات من هذا الأمر بعد أكل الفسيخ والرنجة
» بالفيديو: نصائح مهمة قبل ما تشتري الفسيخ والملوحة
» حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» الهولندي فان دايك أفضل لاعب في "البريميرليج"
» إطلاق حملة لمواجهة الانتحار بـ"مترو الأنفاق"
» فوز غير مرضي للزمالك على النجم بـ"الكونفيدرالية"
» هل يقضي الدفع الإلكتروني على الفساد والمحسوبية؟
» شاهد: أحمد موسى يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» مهاجم كنيس يهودي يكشف علاقته بسفاح نيوزيلندا
» إصابة فنانة شهيرة بإنفلونزا الخنازير

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون