» حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أنه تلقى طلبا رسميا لتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، بسبب ارتباط الأبيض ببطولة الكونفدرالية.



وأوضح "حسين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «بعد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، سيخوض الأبيض 3 مباريات بعد الدور نصف نهائي حال تأهله إلى النهائي»، مشيرا إلى أن موسم الدوري سينتهي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال خروج القلعة البيضاء من دور نصف نهائي الكونفدرالية.

وأوضح "حسين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «بعد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، سيخوض الأبيض 3 مباريات بعد الدور نصف نهائي حال تأهله إلى النهائي»، مشيرا إلى أن موسم الدوري سينتهي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال خروج القلعة البيضاء من دور نصف نهائي الكونفدرالية.