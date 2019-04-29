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حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

الرياضة

عامر حسين
عامر حسين

المصريون ـ متابعات

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أنه تلقى طلبا رسميا لتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، بسبب ارتباط الأبيض ببطولة الكونفدرالية.
وأوضح "حسين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «بعد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، سيخوض الأبيض 3 مباريات بعد الدور نصف نهائي حال تأهله إلى النهائي»، مشيرا إلى أن موسم الدوري سينتهي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال خروج القلعة البيضاء من دور نصف نهائي الكونفدرالية.
وأضاف رئيس لجنة المسابقات «سندرس تغيير موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقررة في 8:15 مساء الأربعاء، بعد أخذ رأي الناديين، لإتاحة الفرصة للجماهير المصرية، لمشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة المقرر في التاسعة مساء اليوم ذاته»، معلقاً «الأمور صعبة جدا وبعض الأطراف لا تراعي، حنيما نؤجل مباراة للأهلي أو الزمالك نتهم بالمجاملة، ومش عارفين إحنا مع مين».


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