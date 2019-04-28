» الهولندي فان دايك أفضل لاعب في "البريميرليج"

28 أبريل 2019 - 11:30 م

توّج الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول، الأحد، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019 للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج).



جاء ذلك خلال حفل أقامته رابطة الدوري الإنجليزي في العاصمة البريطانية لندن.



بذلك، بقيت الجائزة داخل جدران ليفربول للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصدها المصري محمد صلاح في الموسم الماضي.



وتفوق فان دايك على الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإنجليزي رحيم سترلينج، ثلاثي مانشستر سيتي، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

