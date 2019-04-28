» فوز غير مرضي للزمالك على النجم بـ"الكونفيدرالية"

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حقق فريق الزمالك المصري، الأحد، فوزًا صعبًا على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في ذهاب المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
وللتأهل إلى النهائي، يكفي الزمالك الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء الإياب.
فيما سيحاول النجم الساحلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء العودة لانتزاع بطاقة العبور للنهائي القاري.
دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، قابله ميل أداء النجم الساحلي للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل إلى أن جاءت الدقيقة 37 لتشهد هدف التقدم للزمالك عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" ليخرج الفريق المصري متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.
وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو النجم الساحلي سيطرتهم على مجريات اللقاء في محاولة لإدراك التعادل، قابله تأمين دفاعي من جانب الزمالك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الزمالك فائزًا باللقاء.

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