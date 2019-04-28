» مهاجم كنيس يهودي يكشف علاقته بسفاح نيوزيلندا

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قالت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، إن منفذ الهجوم على كنيس يهودي بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، اتخذ الإرهابي، منفذ هجوم نيوزيلندا مثالا له.
والسبت، هاجم المدعو "جون إيرنيست" (19 عاما) كنيسا يهوديا في سان دييغو، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 بجروح.
وأضافت وسائل الإعلام المحلية، أن "إيرنيست"، وصف نفسه على منتدى انترنت يدعى "8chan"، بـ "المعادي للسامية والعنصري الأبيض"، وتحدث عن خطة لقتل اليهود.
ووفق الإعلام الأمريكي، فإن إيرنيست، وصف إرهابيا هاجم كنيسا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا، والإرهابي الذي نفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا، والزعيم النازي أدولف هتلر، بـ "القدوة".
وأضاف أن "إيرنيست" اعترف أيضا عبر المنتدى الافتراضي بأنه أضرم النيران في مسجد بمنطقة إسكونديدو بولاية كاليفورنيا.
وأوضح أن إيرنيس كان يعتزم بث مشاهد الهجوم على الكنيس، كما فعل الإرهابي في هجومه على مسجدين بنيوزيلندا، إلا أن المنتدى الافتراضي، حظر البث لأنه يحتوي على مشاهد عدوانية، وفشل في نقل هجومه على الهواء مباشرة.
وفي السياق نفسه، قال مدير شرطة سان دييغو، وليام غور، إن إيرنيست كان يخطط على تنفيذ هجوم واسع في الكنيس، ولكن على الأرجح أن عطلا فنيا في سلاحه منع وقوع مأساة كبيرة في الكنيس.
ووصف مسؤولو الشرطة الهجوم على الكنيس، في اليوم الأخير من عيد الفصح اليهودي، بـ "جريمة كراهية".
يجدر بالذكر أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح بينهم 3 من رجال الشرطة، جراء هجوم على كنيس بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم.
وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وبث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا. 

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