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إطلاق حملة لمواجهة الانتحار بـ"مترو الأنفاق"

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إطلاق حملة لمواجهة الانتحار بـ"مترو الأنفاق"

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أطلقت مصر، الأحد، حملة تستهدف مواجهة حالات الانتحار بمحطات مترو الأنفاق، بعد وصولها إلى 23 حالة في الأربعة أشهر الأخيرة.
وتقود الحملة، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بشعار "حياتك تستاهل تتعاش" وتستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية بمحطات مترو الأنفاق.
وبدأت الحملة، وفق بيان، أولى فعالياتها، اليوم، من محطة مترو أنفاق "سراي القبة" (شرقي القاهرة) لتشمل 27 محطة أخرى، على أن تستمر لمدة 3 أشهر حتى 22 يوليو/ تموز المقبل.
ويشارك في الحملة، أطباء وأخصاء نفسيين ومتطوعين من أساتذة الطب النفسي.
وأشار البيان إلى أن محطات مترو الأنفاق شهدت خلال الأربعة أشهر الأخيرة، 23 حالة انتحار.
ويخدم مترو أنفاق القاهرة الكبرى، نحو 3 ملايين راكب تقريبًا بشكل يومي.
وفي أبريل/ نيسان 2018، كشفت دراسة لوزارة الصحة المصرية، أجريت على عينة تقترب من 11 ألف طالب وطالبة، تراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، أن 21.5 بالمائة من طلاب المرحلة الثانوية (تعليم قبل الجامعي) في مصر يفكرون في الانتحار.
ومن وقت إلى آخر تشهد مصر محاولات انتحار، ينجح بعضها، وعادة ما تعود لأسباب اقتصادية وعاطفية. 

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