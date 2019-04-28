  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:08 م
بحث متقدم
تذكرة المترو

إطلاق حملة لمواجهة الانتحار بـ"مترو الأنفاق"

البرهان

"البرهان" يعفي مسؤولين رفيعين برئاسة الجمهورية

أرشيفية

بأمر الحكومة: فى رمضان.. الدفع قبل «الزينة»

أرشيفية

حملة الكشف عن المخدرات.. فتش فى «الجيوب» قبل الدم

خالد يوسف

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

أرشيفية

خلاف الأزهر والأوقاف يفتح «حنفية» الفتاوى الغريبة

أرشيفية

«شم النسيم».. المعركة السنوية تتجدد بين السلفيين والأزهر

إعدامات بالسعودية "أرشيفية"

سر إصدار الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإعدام ضباط وعسكريين

السودان

تفاصيل اتفاق الجيش والمعارضة في السودان

وزارة المالية

هل يقضي الدفع الإلكتروني على الفساد والمحسوبية؟

العثور على جثة الأسترالي المفقود في جبال سلطنة عمان

عرب وعالم

جثة شاب
جثة شاب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الكلاب الضالة تعثر على جثة بالمعادي

#

العثور على جثة سعودي مختفى في أوغندا

#

لهذا السبب.. عامل يقتل شقيقته بشبرا

#

العثور على جثة فتاة إسرائيلية في القدس

عثرت سلطات سلطنة عمان، الأحد، على جثة مواطن أسترالي مفقود منذ أيام، إثر سقوطه من أحد جبال السلطنة.
وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في عمان، عبر صفحتها في "تويتر"، إنها تمكنت من العثور على الأسترالي المفقود مفارقا للحياة.
وأوضحت الهيئة أن الأسترالي فارق الحياة، إثر سقوطه من أحد الجبال بمحافظة جنوب الباطنة (شمال)، دون مزيد من التفاصيل.
ودعت إلى عدم المجازفة بصعود الجبال والأماكن الوعرة تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.
ووفق إعلام محلي، كان الأسترالي المفقود، خرج الإثنين في رحلة مشي جبلي، قبل أن يفقد أثره.
وتعرف جبال سلطنة عمان بارتفاعاتها الشاهقة وجروفها ومسالكها الوعرة، التي تعد تحديًا لمحبي رياضة تسلق الجبال. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "العسكري السوداني" يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية
» تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسى بجامعة الأزهر
» إصابة فنانة شهيرة بإنفلونزا الخنازير
» التعادل الإيجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي
» فضيحة تحرش جنسي تهز الهيئة العليا للانتخابات بتونس
» الكويت: أسعار النفط الحالية "عادلة" وملتزمون باتفاق خفض الإنتاج
» تعيين مهاجم الأهلي السابق مديرًا للكرة في النجوم
» اتحاد الكرة: مصير السوبر غير محدد
» زوجان يقيمان حفل زفافهما بعد زواج دام 60 عامًا !
» إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنيا
» شاهد.. شيرين في حفل بالسعودية: «اسكت يا بؤي»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون