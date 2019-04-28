  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:10 م
بحث متقدم
تذكرة المترو

إطلاق حملة لمواجهة الانتحار بـ"مترو الأنفاق"

البرهان

"البرهان" يعفي مسؤولين رفيعين برئاسة الجمهورية

أرشيفية

بأمر الحكومة: فى رمضان.. الدفع قبل «الزينة»

أرشيفية

حملة الكشف عن المخدرات.. فتش فى «الجيوب» قبل الدم

خالد يوسف

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

أرشيفية

خلاف الأزهر والأوقاف يفتح «حنفية» الفتاوى الغريبة

أرشيفية

«شم النسيم».. المعركة السنوية تتجدد بين السلفيين والأزهر

إعدامات بالسعودية "أرشيفية"

سر إصدار الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإعدام ضباط وعسكريين

السودان

تفاصيل اتفاق الجيش والمعارضة في السودان

وزارة المالية

هل يقضي الدفع الإلكتروني على الفساد والمحسوبية؟

تحيا تونس": الشاهد ليس عضوا في الحزب بل "زعيمه السياسي"

عرب وعالم

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نداء تونس" ينتخب 32 عضوًا لمكتبه السياسي

#

بوتين يرسل برقية للمشاركين في القمة العربية بتونس

#

شاهد.. لحظة وصول السيسي للمشاركة بالقمة العربية

#

السودان.. الحزب الحاكم يقرّ ويطلب "فرصة" للشباب

نفى حزب "حركة تحيا تونس"، الأحد، أن يكون رئيس وزراء البلاد، يوسف الشاهد، عضوًا فيه بل "زعيمه السياسي".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"سليم العزابي"، الذي انتخب أمينًا عامًا للحزب الجديد، مع انطلاق أعمال مؤتمره التأسيسي، السبت.
وأكد "العزابي" دعم حركة "تحيا تونس" لرئيس الحكومة، دون تفاصيل إضافية بشأن دور مباشر للأخير في قيادتها.
وأشار أنه كان من المقرر، الأحد، الإعلان عن هيكلية الحزب، وعقد حفل ختامي للمؤتمر التأسيسي، يتخلله خطاب لـ"الشاهد"؛ إلا أن ذلك تأجل إلى الأربعاء 1 مايو/أيار.
وأوضح أن الشاهد طلب التأجيل إثر حادث مروري، السبت، راح ضحيته 12 عاملًا فلاحيًا، بمحافظة "سيدي بوزيد" (وسط).
ولفت العزابي إلى أن المؤتمر التأسيسي شهد انتخاب 230 شخصًا لعضوية "المجلس الوطني" للحركة، على أن ينتخب الأخير في وقت لاحق (لم يحدده) مكتبًا تنفيذيًا ورئيسًا للحزب.
من جهته، قال "كمال إيدير"، رئيس المؤتمر التأسيسي، إن نحو 100 ألف شخص طلبوا الالتحاق بالحزب، وتم قبول 48 ألفًا حتى الآن.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، الماضي أعلن 44 نائبًا في البرلمان عن كتلة "الائتلاف الوطني"، المقربة من رئيس الحكومة تأسيس حزب "حركة تحيا تونس".
وتأسست الكتلة في سبتمبر/أيلول 2018، وضمت نوابا منشقين عن أحزاب "نداء تونس" (أسسه رئيس الجمهوري الباجي قايد السبسي)، وحركة "مشروع تونس"، وحزب "آفاق تونس"، إلى جانب نواب مستقلين. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "العسكري السوداني" يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية
» تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسى بجامعة الأزهر
» إصابة فنانة شهيرة بإنفلونزا الخنازير
» التعادل الإيجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي
» فضيحة تحرش جنسي تهز الهيئة العليا للانتخابات بتونس
» الكويت: أسعار النفط الحالية "عادلة" وملتزمون باتفاق خفض الإنتاج
» تعيين مهاجم الأهلي السابق مديرًا للكرة في النجوم
» اتحاد الكرة: مصير السوبر غير محدد
» زوجان يقيمان حفل زفافهما بعد زواج دام 60 عامًا !
» إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنيا
» شاهد.. شيرين في حفل بالسعودية: «اسكت يا بؤي»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون