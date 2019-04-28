تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية

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السويسري جروس

المدير الفني للزمالك

مباراة النجم الساحلي التونسي

أعلن السويسري جروس المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الاحد على ملعب برج العرب في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية.

وأجرى جروس أكثر من تبديل بالدفع بمحمود عبدالعزيز وكهربا، بدلا من محمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو، الذين خاضا المباراة السابقة أمام بيراميدز بالدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة

وسط المدافع: طارق حامد، ومحمود عبد العزيز

الوسط المهاجم: إبراهيم حسن، ويوسف أوباما، ومحمود كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد

واستبعد الجهاز الفني الثنائي محمد عبد السلام ومحمد عنتر من قائمة الفريق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وبهاء مجدي و... ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وحميد أحداد.



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