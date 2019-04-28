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إصابة فنانة شهيرة بإنفلونزا الخنازير

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مها أحمد

أنفلونزا الخنازير

فنانة كويتية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إصابة الفنانة الكويتية مها محمد بمرض إنفلونزا الخنازير، وذلك فور تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

فيما نشر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة لها أثناء تواجدها على سرير المرض داخل المستشفى، معلقًا:“انتكاس حالة مها الصحية، ادعوا لها بالشفاء“.

وبعدها ظهر الطبيب المعالج للفنانة من خلال مقطع فيديو، نفى فيه خبر إصابتها بمرض أنفلونزا الخنازير، مؤكدًا أنها ”مصابة بإنفلونزا h11 “.

ووجّه الطبيب رسالة طمأنة لجمهورها، قائلًا:“بالنسبة للفنانة مها، أحب أُطمئناكم، الحمد الله، ما فيها شيء، شوية التهابات وحرارة صار لها 5 أيام ما بتنزل، وأعطيناها شوية أدوية، وإن شاء الله بتكون أحسن“.


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