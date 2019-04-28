أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

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خالد يوسف
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محمد فضل- متابعات

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مصر

خالد يوسف

رد

فيديوهات إباحية

في أول رد له على ما أثير في الساعات الأخيرة حول تصفية وبيع ممتلكاته في مصر، بعد أزمة "الفيديوهات الإباحية"، نفى النائب البرلماني والمخرج السينمائي، خالد يوسف، هذه الأنباء.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة«إرم نيوز»، إنه متواجد في باريس لقضاء إجازة سنوية، ولم يفكر أو يقرر على الإطلاق في بيع ممتلكاته بمصر من أجل الاستقرار في الخارج.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، نشرت يوم الأحد، أن المخرج الشهير ”عرض أرضًا تبلغ مساحتها 3 أفدنة للبيع، إضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية“، وهو ما نفاه يوسف تمامًا.

وقالت مصادر، وفقًا لما جاء بجريدة "القبس" الكويتية، إن المخرج ضمن التجهيزات التي قد تكون مؤشرًا قويًا على بقائه خارج مصر، إنه عرض أرضًا تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية.

وأشارت المصادر، إلى أن خالد يوسف سيبيع كل ممتلكاته داخل مصر، خلال الفترة المقبلة للاستقرار بالخارج.


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