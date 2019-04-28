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تجديد حبس جزار قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بالحوامدية

قضايا وحوادث

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تجديد حبس شاب 15 يومًا بتهمة قتل شقيقته

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس جزار قتل شقيقته بالحوامدية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب شكه فى سلوكها، حيث سدد لها عدة طعنات، أدت إلى مقتلها.
 
وتلقى العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها بالحوامدية.
 
وانتقل المقدم حسام بكير وكيل فرقة المباحث الجنائية، والرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه النقيب عبد العزيز فرحات إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا قتل شقيقته، حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض، مما أسفر عن مفارقتها الحياة فى الحال.

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