  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
أرشيفية

خلاف الأزهر والأوقاف يفتح «حنفية» الفتاوى الغريبة

أرشيفية

«شم النسيم».. المعركة السنوية تتجدد بين السلفيين والأزهر

السودان

تفاصيل اتفاق الجيش والمعارضة في السودان

الاخوان

تسريبات الإخوان الفاضحة تقضي على شعبيتهم

أرشيفية

الإمارات تعترف بصحة زواج هندوسى من مسلمة

اغتصاب روسية

فضيحة تحرش جنسي تهز الهيئة العليا للانتخابات بتونس

إعدامات بالسعودية "أرشيفية"

سر إصدار الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإعدام ضباط وعسكريين

وزارة المالية

هل يقضي الدفع الإلكتروني على الفساد والمحسوبية؟

عاصم الجزار وزير الاسكان

مصر تقترض 3 مليارات دولار من الصين

مفاجأة.. الأقراص المضبوطة مع خالد يوسف ليست "مخدرة"

خالد يوسف يبيع ممتلكاته فى مصر

الكويت: أسعار النفط الحالية "عادلة" وملتزمون باتفاق خفض الإنتاج

مال وأعمال

الكويت
الكويت

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

ارتفاع أسعار النفط بعد وقف أمريكا "إعفاءات" الخام الإيراني

#

أسعار النفط ترتفع.. وأوبك تخفض إنتاجه

#

النفط يرتفع بسبب أزمة فنزويلا رغم المعروض الأمريكي

#

أسعار النفط ترتفع 5% على خلفية تخفيض «أوبك» للإنتاج

قال وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ طلال ناصر العذبى الصباح، إن الأسعار الحالية للنفط، والتى تتراوح بين 73 و 74 دولارا للبرميل، عادلة للمنتج والمستهلك، مؤكدا التزام الكويت بحصتها فى اتفاقية خفض الإنتاج، بالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها.

وأضاف  طلال  فى تصريحات للصحفيين على هامش احتفال وزارة النفط الكويتية، اليوم الأحد، بحصول موقع الوزارة الإلكترونى على درع التميز الذهبى لعام 2019 عن فئة الوزارات على مستوى الوطن العربى -، أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورا مهما فى أسعار النفط، لافتا إلى أن أسعار النفط شهدت دعما خلال الشهر الأخير، لانخفاض المخزون الأمريكى من المنتجات البترولية المختلفة، بواقع نحو مليون برميل فى الأسبوع.

واشار طلال، إلى  أن وزير النفط الكويتى ومحافظ الكويت فى (أوبك)، لديهما الرؤية فيما يتعلق بالإجراءات التى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع المنظمة المقرر عقده بعد أسبوعين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت: أسعار النفط الحالية "عادلة" وملتزمون باتفاق خفض الإنتاج
» تعيين مهاجم الأهلي السابق مديرًا للكرة في النجوم
» اتحاد الكرة: مصير السوبر غير محدد
» زوجان يقيمان حفل زفافهما بعد زواج دام 60 عامًا !
» إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنيا
» شاهد.. شيرين في حفل بالسعودية: «اسكت يا بؤي»
» 12 مايو.. نظر دعوى وقف برنامج «رامز» في رمضان
» قوات "حفتر" تتقدم لانتزاع السيطرة علي طرابلس
» مقتل شخص في إطلاق نار على كنيس في أمريكا
» لجلسة 27 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق
» وسائل إعلام بريطانية: انفجار بالقرب من مطار هيثرو في لندن

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون