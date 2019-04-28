"آي سكور" تضاعف رأسمالها إلى 90 مليون جنيه

28 أبريل 2019 - 07:24 م



وافقت الجمعية العامة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" على مضاعفة رأسمالها ليسجل 90 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه .

وقالت الشركة، في بيان، إنه تم إطلاق منتجين جديدين بالقطاعين المصرفي والمالي خلال 2018 وهما سجل الضمانات المنقولة، بجانب نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق التعريف الموحد الصادر من البنك المركزي بالتعاون مع شركة عالمية تابعة لـستنادرد آند بورز S&P .

أضافت أن أرباحها بلغت 94.3 مليون جنيه بنهاية 2018 وبلغ إجمالي حقوق الملكية 240 مليون جنيه، وأظهرت إيرادات الشركة نموا مقارنة بعام 2017 بنسبة 46% لتصل إلى 227 مليون جنيه.

