البنك التجاري الدولي مصر يؤسس مكتب تمثيل في إثيوبيا

28 أبريل 2019 - 07:22 م

أعلن "البنك التجارى الدولى ـ مصر"، تأسيس مكتب تمثيل بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" لتعزيز العلاقات مع البنوك الإثيوبية، ودعم التبادل التجارى بين البلدين، ودارسة السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

تعتبر هذه الخطوة الأولى لأكبر بنك قطاع خاص في مصر نحو السوق الإفريقية، وذلك بعدما أعلن منذ نحو عامين سعيه للتوسع في القارة السمراء.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة التعاون مع الدول الإفريقية، موضحا أن البنك يتطلع للاستفادة من فرص النمو الواعدة التى توفرها السوق الإثيوبية، خاصة بعد الإصلاحات التى قامت بها الحكومة أخيرا.

وسجل البنك التجارى الدولى صافى ربح قدره 9.5 مليار جنيه خلال العام المنتهى في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.5 مليار جنيه خلال 2017، وارتفع صافى دخل البنك من العائد إلى 18.1 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 12.5 مليار جنيه.

