"البترول" تبحث زيادة إنتاج ميثانكس مصر

28 أبريل 2019 - 07:16 م

تبحث وزارة البترول والثروة المعدنية، مع شركة ميثانكس العالمية و شركة ميثانكس مصر، تطوير آليات العمل وزيادة قدرات إنتاج الميثانول (الكحول الميثيلي) استثمارا لزيادة معدلات الإنتاج الذي تحقق العام الماضي، بحسب بيان من الوزارة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسويق 500 ألف طن من الميثانول بالسوق المحلية منذ عمل الشركة في مصر، والذي يعد مدخلاً رئيسيًا لمجموعة واسعة من الصناعات بما فى ذلك منتجات البناء والبلاستيك والفورمالدهايد.

وأكد محمد شندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر، إن طاقة إنتاج مصنع الميثانول الذي يعد الوحيد في مصر ويقع فى مدينة دمياط تبلغ حوالى 1.3 مليون طن سنويًا.

والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول شركة مساهمة مصرية، تساهم فيها شركة ميثانكس العالمية بنسبة 50% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 12%، وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%، كما تمتلك شركة الاستثمارات البترولية العربية نسبة 17%.







