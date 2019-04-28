» إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنيا

28 أبريل 2019 - 07:11 م

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحد بينهم طفل إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش بالقرب من بوابة بني سويف.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، على الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وهم "رضا شعيا سلامة 44 عاما، ونجله جوزفينا 13 عاما، وكيرلس جرجس إشعيا 32 عامًا، ونجلته مانيلا، رضيعة، عام ونصف مصابة بجروح وكدمات دميانة" 3 أعوام، ومحبة مكرم يعقوب 35 عامًا وتهانى بشرى زكى 40 عامًا، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا.