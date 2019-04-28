» زوجان يقيمان حفل زفافهما بعد زواج دام 60 عامًا !

28 أبريل 2019 - 07:11 م

قرر زوجان في البرازيل الاحتفال بزواجهما مرة اخري بعد مرور 60 عامًا على زواجهما وذلك وفقًا لموقع herbeauty.



والزوجان لديهما 9 أبناء و16 حفيدًا، وليس لديهما صور زفاف لاسترجاع الذكريات، لذا قررا بعد 60 عامًا من زواجهما أن يقيما حفل زفاف صغير لتسجيل تلك اللحظة السعيدة مرة أخرى، وأثبتا أن العمر ما هو إلا مجرد رقم، حيث تبدو العروس جميلة بفستانها الذى اختارته مصنوعًا من "الدانتيل" الأبيض، وكذلك العريس مع غطاء رأسه والحمالات.





