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مصرع طفلة سقطت من أعلى سطح منزلها فى المنوفية

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أرشيفية

حسن علام- متابعات

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مصرع طفلة

المنوفية

التحقيقات

لقيت طفلة بقرية عرب أبو ذكرى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعها وذلك إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد ببلاغ إلي مركز قويسنا من ر.ف.ح 53 عاما ويعمل تاجر أنه أثناء قيام نجلته جنا طفلة تبلغ من العمر عامان أثناء لهوها وسط أشقائها أعلي سطح المنزل اختل توازنها وسقطة من أعلي السطح علي الأرض مما أدى إلي وفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

 


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