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ولادة أول وحيد قرن فى العالم بالتلقيح الصناعى في امريكا

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وحيد القرن

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فى واقعة هو الأولى من نوعها، ولد أول وحيد قرن هندى فى العالم باستخدام التلقيح الصناعى،فى حديقة حيوان ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك خوفا من الانقراض.
وقال موظفو حديقة الحيوان أنهم سعداء بالولادة الأولى لهذا النوع من الحيوانات لوحيد القرن من خلال التلقيح الصناعى.، حيث يبدو أن وحيد القرن فى صحة جيدة  من خلال الصور التى التقطت له وهو يأخذ أولى خطواته فى الحياة.
اتخذ مسئولو حديقة الحيوان فى فلوريدا، تلك الخطوة حيث التكاثر الطبيعى لم يعد ناجحا، ولذلك لجأ فريق من المتخصصين فى التكاثر الحيوانى إلى ذلك من أجل التكاثر حيث أنه من الأنواع المهددة بالانقراض
 ولقحت الأم "كوتى" من الأب "سرو" فى 8 يناير 2018 ، وبمجرد تأكيد فريق الخبراء أنها حامل، اجريت فحوصات موجات فوق الصوتية بانتظام لمدة 15 شهر وهى فترة الحمل، لرصد مراحل تطور الجنين، ونظرا لأن تاريخ الحمل معروفا بالضبط ، فقد تمكنوا من تقديرميعاد الولادة.

.وقال المتحدث باسم حديقة الحيوان رون ماجيل: تم جمع السائل المنوى من الذكر، وبمجرد أن تم ذلك تم تلقيح الأنثى، وكان هناك تحدى فى اختيار الوقت المناسب للتلقيح، وهو ما قمنا به ، حيث كان توقيتنا مثاليا.

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