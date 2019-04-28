سوق الحيوانات الأليفة فى كوريا تقدر بنحو 1.57مليار دولار

28 أبريل 2019 - 06:54 م

تقدر سوق رعاية الحيوانات الأليفة فى كوريا الجنوبية بحوالى 1.57 مليار دولار هذا العام، مع كون طعام القطط من المساهمين الرئيسيين، حسبما أظهرت بيانات نشرت فى سول.



وذكرت شركة عالمية فى أبحاث السوق الاستراتيجية، أن هذا التقدير يمثل زيادة بنسبة 5.4% على أساس سنوى مقارنة بمبلغ 1.49 مليار دولار العام الماضى، وضعف الرقم مقارنة بعام 2011 ما يؤكد أن كوريا الجنوبية واحدة من أسرع أسواق رعاية الحيوانات الأليفة نموًا فى آسيا

ووفقا لصحيفة (كوريا تايمز)، فإن السوق العالمية لرعاية الحيوانات الأليفة تقدر بـ131 مليار دولار فى 2019 بزيادة 6.3% عن 123 مليار دولار العام الماضى.



وأشارت شركة الأبحاث، إلى أن النمو الحاد الذى لوحظ فى كوريا الجنوبية يعزى أساسًا إلى ارتفاع الطلب على طعام القطط من الوجبات المنتظمة والوجبات الخفيفة "سناكس" والذى بلغ العام الماضى 259 مليون دولار.

