تفاصيل اتفاق الجيش والمعارضة في السودان

28 أبريل 2019 - 06:38 م

قالت بعص المصادر السودانية لوكالة رويترز، إن الحكام العسكريين في السودان اتفقوا مع المعارضة من حيث المبدأ على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية لكن الطرفين لم يتفقا على نسب المقاعد.



وقد أجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي.



وقد عزل المجلس العسكري، الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 إبريل نيسان واعتقله بعد احتجاجات استمرت شهورًا وقال المجلس إنه سيتولى الحكم مدة تصل إلى عامين قبل إجراء انتخابات.



وتريد جماعات المعارضة والمحتجون الذين يواصلون اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع، تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش.

