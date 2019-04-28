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مقتل شخص في إطلاق نار على كنيس في أمريكا

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فتح مسلح النار على كنيس يهودي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية امس السبت ما أدى إلى مقتل إمرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجراح، وفقا لتقارير الشرطة.
وألقت السلطات القبض على رجل يدعى جون إرنست، 19 سنة، بعد الهجوم في حي بواي شمالي مدينة سان دييغو.

وأفادت تقارير، أن مسلحًا فتح النار على أثناء إقامة شعائر دينية للاحتفال بعيد الفصح في الكنيس.

ولم تتطرق الشرطة إلى الدافع وراء الهجوم، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صنف ما حدث على أنه "جريمة كراهية".

يأتي هذا الهجوم بعد ستة أشهر من إطلاق نار شهدته مدينة بتسبرغ في أكتوبر الماضي على كنيس يهودي في المدينة، ما أودى بحياة 11 شخصًا، وهو ما عده البعض أعنف هجوم معادٍ للسامية في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة.

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