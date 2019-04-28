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تشيلى تعثر على أقدم أثر بشرى فى الأمريكتين

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أكد باحثون فى جنوب تشيلى بقارة أمريكية الجنوبية، أن الأثر الذى تم اكتشافه منذ عدة سنوات فى الجنوب، يعود إلى عام 15600، بل ويعتقدوا أنه الأقدم على الإطلاق فى الأمريكتين.

الأثر تم اكتشافه لأول مرة فى عام 2010 من قبل طالب فى جامعة "أوسترال" فى تشيلي، ليعمل من وقتها العلماء لسنوات على بحث هذا الأثر، مع استبعاد احتماليات أن يكون الأثر ينتمى إلى بعض الأنواع من الحيوانات، وفقًا لما نشرته وكالات أنباء عالمي>

وقالت كارين مورينو ، عالمة الحفريات بجامعة أوسترال التى أشرفت على الدراسات، إن الباحثين عثروا أيضًا على عظام حيوانات بالقرب من الموقع، بما فى ذلك عظام الأفيال البدائية، لكنهم أقروا أن الأثر المكتشف دليل على وجود بشرى، وأضافت، إن هذا أول دليل على أن البشر موجودين فى الأمريكتين منذ ما يزيد عن 12000 عام..

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