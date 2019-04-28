تسريبات الإخوان الفاضحة تقضي على شعبيتهم

28 أبريل 2019 - 06:21 م

نشرت إحدى الفضائيات المصرية الخاصة أمس تسريبات لما قالت إنهم أعضاء بجماعة "الإخوان المسلمين"، هي عبارة عن مكالمات هاتفية حول تنفيذ مخططاتها بالتحريض على الدولة المصرية وتأليب مواقع التواصل الاجتماعي ، ووسائل الإعلام.



وتضمنت التسريبات التي نشرها الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، اتفاق بعض أعضاء الإخوان علي تكوين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لضرب الاستقرار داخل مصر.



وقالت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن "التسريبات التي تم عرضها أمس في احدي القنوات الفضائية بشان تآمر بعض العناصر الاخوانية ضد الدولة أسقطت كل الأقنعة الزائفة للجماعة وقضت على أي شعبية لها في الشارع المصري".



وأضافت عازر لـ"المصريون"، أنه "حتى المتعاطفين مع الجماعة سيراجعون مواقفهم بعد إذاعة هذه التسريبات الفاضحة التي أثبت أن المال وحده هو من يحرك هذه العناصر ضد الدولة المصرية".



وأشارت عازر إلى أن "الإخوان حاولوا إفشال التعديلات الدستورية من خلال إطلاق بعض الشائعات ولم ينجح مخططهم في ذلك وخرج الشعب مؤيدًا للاستفتاء رغم انف الإخوان".



وأكدت عازر أن "جماعة الإخوان تعمل منذ إسقاطها في يوليو 2013 على ضرب مناخ الاستقرار داخل مصر والعمل على بث التفرقة بين الشعب المصري، لكنها لن تنجح في ذلك".





