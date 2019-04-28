"التعليم" تنفي صحة الرقم المتداول بشأن رواتب المعلمين المؤقتين

28 أبريل 2019 - 06:09 م

نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، صحة الأنباء المتداولة بشأن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين في الفترة من أول إبريل الجاري حتى 31 مايو 2019، مؤكدًا أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين تبلغ 1120.5 جنيه كما هو منصوص بالتعاقد، وأن قيمة المكافأة التي تداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي عارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف عمر، أن المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خطأ وتم اتخاذ قرارًا بتحويل الأمر إلى الشئون القانونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرًا وظيفيًا (طبقاً للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الاشارة اليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونًا وأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع.

وطالب نائب الوزير لشئون المعلمين، بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

