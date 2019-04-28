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نائب الوزير للتعليم الفني يجتمع مع مديري عموم التعليم الفني

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عقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني،، اجتماعاً مع مديري عموم التعليم الفني ومدرسي المدارس الفنية بديوان عام الوزارة، للإجابة على تساؤلات المعلمين.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والمهندس صبحى عبد العدل مدير عام التعليم الصناعي، والدكتور عفت جوهر مدير عام التعليم الفندقي.
 وناقش الدكتور محمد مجاهد خلال الاجتماع العديد من الموضوعات، مؤكداً أنه يتم حاليًا تدريب المدرسين في مدارس التعليم الفني على آليات المناهج الجديدة، والتي تعتمد على نظام الجدارات لضمان خروج الطلاب مؤهلين لسوق العمل مباشرة، وهو نظام يعتمد على تدريس حزمة من المعارف وحزمة أخرى من المهارات.
واستعرض نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنجازات قطاع التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، ومنها منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وإنشاء هيئة الجودة لاعتماد جودة برامج التعليم الفني لتكون أداة فعالة لمتابعة وتقييم أداء المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني من أجل تحقيق تعليم فني ذو جودة عالمية، مشيراً إلى أنه يتم إرسال البعثات التدريبية للمعلمين لعدة دول أوروبية لتعلم مهارات جديدة.
وشدد الدكتور محمد مجاهد على أن الوزارة تركز حالياً على تغيير كل المناهج، بشكل يتسق مع متطلبات الصناعة، وتحسين قدرات المعلم، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة محلياً وعالمياً.

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