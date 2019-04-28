» الداخلية تواصل حملاتها على أماكن بيع وتداول الأسماك

28 أبريل 2019 - 05:34 م

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال أسبوعين من ضبط أكثر من 126 طنًا من الأسماك المجمدة والمملحة والمُدخنة غير صالحة للاستهلاك من بينها 96 طن أسماك مدخنة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية.

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال أسبوعين، في ضبط أكثر من 126 طن أسماك مجمدة وأسماك مملحة ومدخنة (فسيخ – سردين – رنجة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

ومن أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (الأسماك المُدخنة) معبأة داخل براميل وعبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مما يسبب أضرار جسيمة بصحة المواطنين، وذلك بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وتم ضبط كمية قدرها 96 طن أسماك مدخنة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.