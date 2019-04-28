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وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع غرب المنيا

الحياة السياسية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

عصام الشربيني

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قام د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بافتتاح موسم حصاد القمح في مشروع غرب المنيا، وقال إن نجاح المزرعة الاسترشادية البحثية بالمشروع غيرت نظرة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار في المنطقة التي تتضمن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان ضمن 400 الف فدان بمحافظة المنيا المنطقة الواعدة لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف أبوستيت، أن إنتاجية الفدان في أول تجربة زراعة بلغت حوالي 15 إردب قمح وهي إنتاجية جيدة بالنظر إلى الظروف المناخية وطبيعة التربة ونسبة الملوحة كما ان الحصاد الالي يوفر في التكلفة ويقلل نسبة الفاقد إلى أقل من 10% مما يزيد من الربحية للفلاح
وزير الزراعة قال أيضًا: شركة الريف المصري تقوم حاليًا بطرح أرض المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل 1000 جنية للفدان ولمدة 25 عامًا مما يرفع عن كاهل المستثمرين أعباء مالية كبيرة.

ابوستيت قال إن أصناف القمح المنزرعة في مشروع غرب غرب المنيا كلها مصرية ومن إنتاج علمائنا في مركز البحوث الزراعية
حيث استطاعوا استنباط أصناف جديدة عالية الجودة وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية.

وأضاف وزير الزراعة، أن محصول القمح هذا العام مبشر ومتوقع أن يتجاوز الإنتاج 9 ملايبن طن من إجمالى مساحة 3,250 مليون فدان قمح كما يتوقع إقبال المزراعين على زراعته الأعوام القادمة لأنه محصول مربح.

ابوستيت، تفقد محصول البنجر وقال إنه من المحاصيل الواعدة في الصحراء ونجاحه أيضًا في غرب المنيا شجع شركات السكر على شراء أراض في المنطقة والاستثمار فيها وإن استراتيجية الوزارة هي تعظيم الإستفادة من وحدة الأرض والمياه وهذا، يتطلب الاستمرار في البحث العلمي وتطوير الاصناف الجديدة وأيضا الزيادة الرأسية من خلال المليون ونصف المليون فدان وتحسين الأراضي في منطقة الدلتا وزيادة إنتاجيتها.
من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، إن إجمالي المساحة المزروعة قمح بالمشروع بلغت حوالي 1000 فدان، من الصنف شندويل 1، لافتًا إلي أنه تمت  زراعة أصناف: سدس 14 ومصر 2 وشندويل 1 وجيزة 171، بمنطقة التجارب، تمهيدًا لزراعة أكثرها انتاجية بالمنطقة الموسم المقبل.
وأضاف عبدالعال، أن د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع وقام بزيارته أربع مرات منذ توليه المسئولية في يونيو الماضي.

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