» "أطفال بلا مأوى" ينقذ طفلاً بالمنوفية

28 أبريل 2019 - 05:13 م

تمكن فريق أطفال بلا مأوي والمشردين بمحافظة المنوفية، التابع لبرنامج حماية الاطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من انقاذ الطفل( ع .ج ) ذو 17 عامًا بعد أن تم العثور عليه اسفل كوبري مشاه بجوار السيد البدوي مستلقى على الأرض وفى حالة غير أدمية

وعلي الفور قام الفريق بتقديم كافة الخدمات اللازمة للطفل، وبالحديث معه تبين أنه من محافظة الاسماعيلية وانه يتيم الأم ويعانى قسوة الأب خصوصا بعد زواجه من أمرأه اخرى فلم يجد الطفل سوا الهروب للشارع والبقاء فيه .



تم عمل جلسة نفسية للطفل من قبل فريق البرنامج وتهيئته للالتحاق بدار رعاية، لتوفير افضل حياة ممكة له وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لدمج الطفل بمؤسسة الرعاية بقويسنا على أن يستكمل فريق البرنامج باقي جلسات العلاج النفسي والتأهيل داخل المؤسسة .



وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تلقي البلاغات بشكل يومي علي رقم 16439 للإبلاغ عن الاطفال بلا مأوي من الاطفال وكبار السن بالإضافة لصفحة الوزارة علي وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك