وزير الداخلية يقدم التهاني للبابا تواضروس الثاني

28 أبريل 2019 - 04:19 م

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقد أعرب السيد وزير الداخلية، عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد .. مؤكداً على أن الإحتفال بهذه المناسبة التى تفيض بمعانى التضحية والعطاء.. يعكس التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية وصلابة ما يجمع بينهم عبر الزمان ويُجسد عزمهم على تواصل الجهود والإرتقاء بمعدلات الأداء.. ويُبرهن على نجاح مؤسساتنا الدينية ومنها الكنيسة المصرية فى مواجهة المخططات الآثمة التى تستهدف تفتيت البنية الإجتماعية للمصريين.. الذين أثبتوا انهم عصاة على الإنكسار أو الفناء.. قادرون بتماسكهم على التنمية والبناء.. عازمون على مواصلة التضحية وأنهم لوطنهم فداء.

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالدور الوطنى للشرطة المصرية.. مؤكداً التقدير الكامل لبطولات وتضحيات رجالها لتعلو راية الوطن فوق أحقاد الطامعين ولتبقى مصر الكنانة فى عزةٍ وريادة بفضل عطاء أبنائها المخلصين .. مُعرباً عن ثقته فى قدرة جهاز الشرطة على تحقيق الأمن وتوفير المناخ الآمن ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والرخاء.