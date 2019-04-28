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ابن يقتل والده وزوجته ويشعل النار فيهما

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جريمة قتل

قتل شاب

ابن يقتل والده

قتل الاباء

أقدم شاب على قتل والده وزجته و أشعل النار في غرفتهما بسبب خلافات مادية بالسلام.

تلقى قسم أول السلام، بلاغ  بنشوب حريق بغرفة حارس عقار 62 سنة، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل، 55 سنة، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق بذراعه اليمنى.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن حارس العقار، وبضبطه أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مادية بينه ووالده، فقرر الانتقام منه، حيث تعدى على الأب والزوجة باستخدام عصا خشبية، وقام بسكب سائل الكيروسين عليهما وفتح أسطوانة البوتاجاز وأضرم النيران بهما، وأكد أن إصابته حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.


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